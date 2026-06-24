Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Diyarbakır\'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu
24.06.2026 18:12
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1.755.212 kök kenevir ve 54 kg esrar ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildiğini, 31 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 40 ton toz esrar elde edilebilecek 1 milyon 755 bin 212 kök kenevir ve skunk ile 54 kilogram esrar ele geçirildi, 31 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro, Kocaköy ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyona 81 operasyonel tim, 770 personel katıldı. Operasyonda uzaktan algılama sistemleri kullanıldı.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir imalatçılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kenevir, Güncel, Son Dakika

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