İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında olay yerinde keşif yapıldı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ekim'deki duruşmada, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlanmasına ilişkin ara kararı doğrultusunda, Ejegul Ovezova'nın 8. kattaki dairenin penceresinden düştüğü Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki sitenin bahçesinde ve evde bilirkişi heyeti ve mahkemenin hakimi tarafından inceleme gerçekleştirildi.

Söz konusu bölgede olay yeri inceleme ekiplerince dronla da görüntü alındı.

Yapılan keşfin ardından hazırlanacak bilirkişi raporu, dava dosyasına eklenecek.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz'ın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 18 Şubat 2027'ye ertelemişti.

Olay

24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın, 8. kattaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü gerekçesiyle de "kasten öldürme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" ve "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

İddianamede, Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.