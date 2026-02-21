Diyarbakır'da Cıva Zehirlenmesi

1) CIVA DÖKÜLEN SINIFTAKİ ÖĞRENCİLER TABURCU EDİLDİ

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda sınıfta yere cıva dökülmesi sonucu zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçedeki İnönü Ortaokulu'ndaki bir sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 17 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. AFAD ekipleri, sınıfta inceleme yaparak dökülen maddenin güvenli şekilde toplanması için çalışma başlattı.

CIVAYI DEPREM YIKINTILARI ARASINDA BULMUŞ

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğrencilerden birinin ifadesinde; cıvayı deprem yıkıntıları arasında bulduğunu ve okula getirdiğini söylediği belirtildi. Öte yandan AFAD ekipleri tarafından sınıfta yapılan çalışmanın ardından dökülen maddenin güvenli şekilde toplandığı bildirildi. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci de dün akşam saatlerinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.