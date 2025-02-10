Diyarbakır'da Doğaseverler İtalyan Köyünü Gezdiler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Doğaseverler İtalyan Köyünü Gezdiler

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da doğaseverler, karlı İtalyan köyünde yürüyüş yaparak eşsiz manzaraları görüntüledi.

10.02.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da doğaseverler karlı yollarda İtalyan köyünü gezdi

İtalyanları kar altında olan köyü böyle görüntülendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çüngüş ilçesinde karla kaplanan İtalyanların yaşadığı köyü gezdi. İlçedeki doğal güzelik dron ile görüntülendi.

Çüngüş ilçesi, doğal güzellikleriyle doğaseverleri rotası arasında yer alıyor. İlçenin iç bölgelerinde, yüksek bölgelerinde yer alan asırlık taş evler, bölgenin tarihi dokusunun üstüne yağan kar ile birlikte eşsiz bir manzara oluşturdu. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yapılar, doğa fotoğrafçıları için de bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Bunlardan biri de, 47 yıl önce Karakaya Barajı inşaatında çalışan İtalyan ve Polonyalı mühendis ile işçiler için inşa edilen modern köy. 11 yıl kullanıldıktan sonra terk edilerek hayalet köye dönen ve halk arasında "İtalyan köyü" olarak geçen bölgede doğaseverler yürüyüş gerçekleştirdi, havadan görüntüledi.

Yürüyüşe katılan Ali Alioğlu, Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü olarak her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da doğada olduklarını söyledi. Bu hafta ise kentte en uzak ilçesi konumunda olan Çüngüş ilçesinde olduklarını belirten Alioğlu, "Karakaya Barajı'nın dibinden başlayarak baraj yapımında yer alan ve İtalyanların kullandığı eski harabe evlerin bulunduğu yere doğru bir parkur kullandık. Birçok parkur barındıran ilçemiz doğa sporlarına ev sahipliği yapmak için hazır bir şekilde bekliyor ve doğa sporcuların gelip ziyaret etmesi gereken bir ilçemiz" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kültür, Güncel, Çüngüş, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Doğaseverler İtalyan Köyünü Gezdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:52 Mansur Yavaş’ın “Yokum“ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın "Yokum" dediği gün kritik anket sonuçları geldi
12:28 Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:16 Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:03:05. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Doğaseverler İtalyan Köyünü Gezdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.