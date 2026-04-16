Diyarbakır'da Elektrik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır'da inşatta beton pompasının bomunun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılıp yaralanan 2 kişiden durumu ağır olan A.H., kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. A.H.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Diğer yaralı R.C.'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Hüseyin İÇLİ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,