Diyarbakır\'da eşini öldüren sanık Ateş\'e ağırlaştırılmış müebbet istendi

DİYARBAKIR'da uzun yıllardır ayrı yaşadığı Kerima Ateş'i (58) tabancayla öldürüp, kızı H.A.'yı (36) da yaralayan tutuklu sanık Zübeyir Ateş (72) için ağırlaştırılmış müebbet ile 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay, 15 Nisan 2026'da Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Serhat Sitesi'nde meydana geldi. Zübeyir Ateş, dini nikahla birlikte yaşadığı Kerima Ateş ile kızı H.A.'nın bulunduğu siteye geldi. Burada çıkan tartışmada Zübeyir Ateş, tabancayla Kerima Ateş ile kızına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kerima Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kızı H.A. ise tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Zübeyir Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETTİ'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; Zübeyir Ateş ile Kerima Ateş'in yaklaşık 7 yıldır ayrı yaşadıkları, Kerima Ateş'in bu süreçte çocuklarıyla birlikte hayatını sürdürdüğü belirtildi. Sanığın ayrı yaşamayı kabullenemediği, uzun süredir Kerima Ateş ile çocuklarının yaşadığı siteyi gözetlediği belirlendi. Olay günü Kerima Ateş ile kızı H.A.'nın hasta ziyaretine gitmek üzere saat 18.30 sıralarında evlerinden çıktıkları, saat 21.14 sıralarında ikametlerinin bulunduğu siteye geldikleri sırada, Turgut Özal Bulvarı'nda Zübeyir Ateş ile karşılaştıkları belirtildi. İddianamede; Zübeyir Ateş'in siteye giren Kerima Ateş ile kızıyla tartıştığı, ardından öldürme kastıyla ikisine ateş ettiği ifade edildi.

GÖĞSÜNE DOĞRU 2 EL ATEŞ ETMİŞ

İddianamede ifadesine yer verilen görgü tanığı G.K., olay günü siteye girdiği sırada 2-3 el silah sesi duyduğunu belirterek, "Geriye dönüp baktığımda gece ve karanlık olmasından dolayı yüzünü göremediğim bir kişinin, bir kadını yaraladığını aynı kişinin başka bir kadının da göğsüne doğru 2 el ateş ettiğini gördüm. Daha sonra kişi, elindeki silahla yürüyerek siteden ayrıldı" dedi.

'EŞİM VE ÇOCUKLARIM BENİ EVDEN KOVDULAR'

İddianamede ayrıca sanık Zübeyir Ateş'in savunmasına da yer verildi. Ateş, "Eşimle yıllardır ayrı yaşıyoruz. Eşim ve çocuklarım beni evden kovdular. Bu nedenle başka bir evde yaşıyordum. Eşim ve çocuklarımdan evi boşaltmalarını istedim. Onlarsa bu isteğime yanaşmadılar. Bu sebeple uzun yıllardır taşıdığım tabancayla olay yerine gittim. Eşim ve kızımla karşılaştığımda, evin anahtarını kendilerinden istedim. Onlar da hakaret ederek beni ittiler. Daha sonra söz konusu olayı gerçekleştirdim" dedi.

TABANCA RUHSATSIZMIŞ

İddianamede; Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu kaydedildi. Otopsi raporunda ise Kerima Ateş'in ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kaburga kemiklerindeki kırıklar ile iç organ yaralanması sonucu meydana gelen iç ve dış kanamadan kaynaklandığının belirlendiği ifade edildi.

3 SUÇTAN CEZA TALEBİ

İddianamenin sonuç bölümünde Zübeyir Ateş'in, Kerima Ateş'i tabancayla ateş ederek kasten öldürdüğü, kızı H.A.'yı ise öldürme kastıyla ateş ederek kasten öldürmeye teşebbüs ettiği ve ruhsatsız silah, şarjör ve mermileri taşıyıp bulundurarak 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işlediği değerlendirmesine yer verildi. İddianamede Zübeyir Ateş hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.