Diyarbakır'da Fizik Tedavi Merkezi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Fizik Tedavi Merkezi Yenilendi

21.08.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Yaşargil Hastanesi'nin fizyoterapi salonu kapasiteli, hijyenik ve modern hale getirildi.

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fizyoterapi ve rehabilitasyon salonu yenilendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tadilattan geçen salon, hem kapasitesi artırılarak genişletildi hem de hasta mahremiyetine uygun modern odalarla revize edildi.

Hastaların daha hijyenik ve konforlu şartlarda tedavi görmesi için yapılan düzenlemelerle birlikte bölgedeki en kapsamlı fizik tedavi imkanları sunulmaya devam ediyor.

Bu çalışma ile modern tedavi yöntemleri tek çatı altında birleşerek hastalara, robotik tedavi uygulamaları, elektroterapi yöntemleri, egzersiz ve manuel terapi programları, ağrı tedavisine yönelik modern yaklaşımlar, ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon uygulamaları gibi birçok farklı alanda hizmet veriliyor.

Geçen yıl merkez 3 bin 301 fizik tedavi hizmeti verdi. Diyarbakır ve çevre illerden yoğun başvuru alan fizik tedavi merkezi, yenilenen yüzüyle bölge halkına sağlık alanında önemli katkılar sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gazi Yaşargil, Hastane, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Fizik Tedavi Merkezi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:25:15. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Fizik Tedavi Merkezi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.