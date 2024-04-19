Diyarbakır\'da İngilizce Bilgi Kültür Yarışması düzenlendi

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Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri arasında "İngilizce Bilgi Kültür Yarışması" düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Öğrenci Etkinlikleri Dizisi Projesi kapsamında öğrencileri yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek, takım ruhunu geliştirmek ve etkileşimi arttırmak için birçok etkinlik planlandı.

"Bizimle İngilizce Yolculuğuna Çık" parolasıyla düzenlenen yarışmaya, 3 kişilik takımlar halinde 33 okul katıldı.

Kayapınar Halk Kütüphanesi etkinlik salonunda düzenlenen finalde, elemeleri geçen okullar içerisinde 4 okul 4 kategoride dereceye girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, öğrencilere yönelik yapılan etkinliklerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Kazanmaktan ziyade yarışmanın önemli olduğunu söyleyen Subaşı, yarışma ile öğrencilerin İngilizce'ye olan meraklarını ve özgüvenlerini arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

Yarışmayı, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan ve Sami Gürkan, ARGE Koordinatörü Ferman Salmış, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.