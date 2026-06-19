Diyarbakır'da İpek Böcekçiliği Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da İpek Böcekçiliği Eğitimi Sertifika Töreni

19.06.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen ipek böcekçiliği eğitimi tamamlandı, katılımcılara sertifikaları verildi.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Uygulamalı İpek Böcekçiliği Eğitimi"ni tamamlayan kursiyerler için sertifika takdim töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından 15-17 Haziran'da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, törende yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da üretilen yaş koza ve ipek böcekçiliğinin bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın ipek böcekçiliğinde Türkiye genelindeki konumuna ve üretim potansiyeline dikkati çeken Çelik, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da kentte ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlığın destekleri sayesinde üretimin önemli ölçüde arttığını belirten Alan, Diyarbakır'ın Türkiye yaş koza üretiminde lider konuma ulaştığını dile getirdi.

İpekli dokuma kültürünün yeniden canlandırılmasıyla kadınların üretime katılımının desteklendiğini vurgulayan Alan, sektörün kırsal kalkınma ve istihdama katkı sağlamayı sürdürdüğünü kaydetti.

Dokuz ilden eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarının verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Törene, Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Arı Üreticileri Birliği Başkanı Fahri Saylak, Kulp Koza Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mizbah Çaçan, Kulplu Kadınlar Kooperatifi Başkanı Derya Gülaydın, Bursa Koza Birlik Başkanı Abdullah Kaya, Kulp Koza Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Işık, Hayvancılık Genel Müdürlüğü İpek Böceği Çalışma Grup Sorumlusu Ziraat Mühendisi Gönül Öztürk ile Bursa, Bilecik ve Alanya'dan kooperatif temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İpek Böcekçiliği Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
Elazığ’da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku Elazığ'da düğün altınlarında sahte ve düşük ayar şoku
İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi İnşaat temelinde elektrik akımı şüphesi
İHA saldırısı Moskova’yı yangın yerine çevirdi Bilanço hayli ağır İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
09:24
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu’nun o sözü uykumu kaçırdı
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu'nun o sözü uykumu kaçırdı
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
08:09
Adalar Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 09:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da İpek Böcekçiliği Eğitimi Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.