Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

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DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Silvan ilçesinde de 13 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından, Diyarbakır'ın Ergani, Çınar, Kocaköy ve Çınar ilçelerinin kırsal mahalleleri ile Çermik'te kar yağışı etkili oldu. Ergani'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Çınar, Kocaköy ve Ergani'nin ardından Çermik ilçesinde de taşımalı eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildi.Çermik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, İlçemizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 tarihinde taşımalı eğitim merkezi, merkezde ikamet eden öğrencilerimiz hariç ve kırsal mahallelerdeki tüm okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir denildi.Silvan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle 19 köy ve 9 mezra yolu ulaşıma kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Silvan Belediyesi ekipleri tarafından kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı.