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Diyarbakır'da Kar Yağışı: Ulaşım Güçlüğü Yaşanıyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kar Yağışı: Ulaşım Güçlüğü Yaşanıyor

Diyarbakır kent merkezi ile 4 ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Silvan ilçesinde 15 kırsal mahalle yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor. Diğer ilçelerde de kar yağışı görüldü.

Diyarbakır\'da Kar Yağışı: Ulaşım Güçlüğü Yaşanıyor
26.01.2024 - 17:12,
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DİYARBAKIR kent merkezi ile 4 ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Silvan'da 15 kırsal mahalle yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün, Diyarbakır'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarılarının ardından, sabah saatlerinde Silvan ilçesinin kırsal bölgelerindeki yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle kırsal Boyunlu, Onbaşılar, Bayrambaşı, Keklikdere, Dağcılar, Kayadere, Çiğdemli, Görentepe, Dolapdere, Taşpınar, Arı, Gürpınar, Ormandışı, Babakaya ve Üçbasamak mahallelerinin yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçe Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kent merkezi ile Eğil, Ergani ve Çınar ilçelerinde de öğleden sonra kar yağdı.

Kaynak: DHA
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