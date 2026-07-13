Diyarbakır'ın Kavurucu Sıcaklarında Çocuklar "Kutsal" Kabul Edilen Suda Serinliyor

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Kavurucu sıcak havanın etkili olduğu Diyarbakır'da çocuklar, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Anzele Suyu'nda serinlemenin keyfini yaşıyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte sıcak havalar hayatı olumsuz etkiliyor.

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmayan Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar ise İskenderpaşa Mahallesi'ndeki Anzele Suyu'nda yoğunluk oluşturdu.

Diyarbakır'ın bir dönem içme suyunu büyük ölçe karşıladığı, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve Evliya Çelebi'nin şifalı olduğunu yazdığı Anzele Suyu, sıcak havanın etkisiyle çocukların vazgeçilmez yeri oldu.

Suyun bulunduğu Anzele Parkı'na sabah saatlerinde gelen çocuklar serinlemenin keyfini çıkardı.

Parkta keyifli zaman geçiren çocuklar belediyeden şezlong talebinde bulundu.

Kentte sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde artması beklenirken, uzmanların özellikle güneş çarpmasına karşı önlemler alınmasına ilişkin uyarıları sürüyor.