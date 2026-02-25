Diyarbakır'da Kayıp Engelli 18. Günde Aranıyor

===============================================

3) DİYARBAKIR'DA KAYIP ENGELLİ, 18'İNCİ GÜNDE 160 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 18'inci gününde 160 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertaş'a ulaşamayan ailesi, durumu 11 Şubat akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye yönlendirilen ekipler, arama çalışması başlattı. AFAD, Kulp Belediyesi, Kayapınar Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 160 kişilik personel, 23 araç, 1 kadavra köpeği ve 3 dronla Salih Ertaş'ı arıyor. Ekipler, Ertaş'ın eviyle, Sarum Çayı etrafı ve Bingöl il sınırına doğru aramalarını genişletti. (DHA