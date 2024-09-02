Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran İçin Amcasına Gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran İçin Amcasına Gözaltı

Diyarbakır\'da Kayıp Narin Güran İçin Amcasına Gözaltı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında amcası Salim Güran gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Jandarma, Narin'in diğer amcası A.R.G'nin evinde de arama gerçekleştiriyor. Kayıp Narin Güran için arama çalışmaları 13. gününde devam ediyor.

02.09.2024 16:24
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da kayıp Narin Güran soruşturması kapsamında amcası Salim Güran'ın gözaltına alınmasının ardından, kent merkezinde ikamet eden diğer amcası A.R.G'nin evinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılıyor.

Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde evinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışması 13'üncü gününde sürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Narin Güran'ın amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Narin Güran'ın Diyarbakır'da kent merkezinde ikamet eden bir diğer amcası A.R.G'nin evinde arama başlattı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran İçin Amcasına Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran İçin Amcasına Gözaltı - Son Dakika
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