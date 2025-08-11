Diyarbakır'da kıraathanede yangın

DİYARBAKIR'da bir apartmanın giriş katında bulunan kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 492'nci sokakta bulunan bir apartmanın giriş katındaki kıraathanede, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR