Diyarbakır'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Diyarbakır'da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, 2 saat içinde Diyarbakır'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.