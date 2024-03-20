Diyarbakır\'da kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Güncel

Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır'da beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğu ilçesi Kulp'ta ise yüksek kesimlerde karla karışık kuvvetli yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

Açıklamada, ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.