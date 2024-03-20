Diyarbakır\'da kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor

Diyarbakır merkez ve kentin doğu kesimlerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır'da beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak, Diyarbakır'ın doğu ilçesi Kulp'ta ise yüksek kesimlerde karla karışık kuvvetli yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Açıklamada, ani su baskını, sel, ulaşımda aksamalar ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Gümüşhane'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Alper Tanrısever'in katılımıyla 3 bin fidan dikildi. Çamlıca Mahallesi Kızılköy mevkisinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde, öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, amaçlarının hem hafta hakkında bilgilendirme yapmak hem de topluma doğa ve çevre sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yol kavşağında meydana gelen kazada, İdris B. idaresindeki otomobil ile Adem K. idaresindeki tır çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İdris B. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini dinlemek ve destek sağlamak amacıyla Dağeymiri Mahallesi'nde bir araya geldi. Kömürcüoğlu, ev ziyaretleri sırasında çocuklara hediyeler vererek sevinçlerine ortak oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehirdeki tüm haneleri ziyaret ederek destek sağlama sözünü yerine getirmeye devam ediyor.
Şanlıurfa Gaziantep karayolunda meydana gelen kazada, Yücel K. tarafından kullanılan otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana gelen korkunç kaza, hafriyat kamyonunun tekerleğinin yerinden çıkması sonucu öğrencilere çarpmasıyla gerçekleşti. Kaza sonucunda bir öğrenci yaralanırken, 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), geçen yıl yaptığı yatırımlarla Antalya'nın ilçeleri Alanya ve Gazipaşa'nın enerji altyapısını güçlendirdi. AEDAŞ, Alanya ve Muratpaşa'da en yüksek elektrik tüketimini gözlemledi. Yatırım çalışmaları kapsamında Alanya ve Gazipaşa'ya yeni şebeke, trafo ve aydınlatma direği tesis edildi. AEDAŞ, bu yıl da Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde enerji altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 11 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kastamonu'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Sürücü uyuşturucu etkisinde olduğu tespit edilerek gözaltına alındı ve 33 bin 240 lira para cezası uygulandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde geçen sene yanan ormanlık alanın eski haline dönmesi için 1100 kilogram tohum kullanılıyor. Yanan ağaçlar temizlenerek bölgeye tohum saçan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının insan kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtti ve vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Düzce'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Kentteki bir özel eğitim uygulama okulunda gerçekleştirilen 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliğinde down sendromlu bireyler masa tenisi, boks, kort tenisi ve mısır deliği oynadı. Etkinlik sonunda down sendromlu bireylere sertifika verildi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Dündar, iftar programlarıyla toplumun farklı kesimlerinden vatandaşlar ile aynı sofrada buluşuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya yüzde 20 ve yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.
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