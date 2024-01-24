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Diyarbakır'da bir mağazada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir mağazada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir giyim mağazasının önünde gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli, pantolonu çalarak kaçarken, iş yeri sahibi polise şikayette bulundu.

Diyarbakır\'da bir mağazada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
24.01.2024 - 11:57,
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde mağaza önündeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan giyim mağazası önüne gelen şüpheli, çevresine bakındıktan sonra satış için asılı duran pantolonu alarak kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.

Bu arada, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bir mağazada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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