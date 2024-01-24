19:25 • •
19:18 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde mağaza önündeki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan giyim mağazası önüne gelen şüpheli, çevresine bakındıktan sonra satış için asılı duran pantolonu alarak kaçtı.
Durumu fark eden iş yeri sahibi şüphelinin yakalanması için polise şikayette bulundu.
Bu arada, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da bir mağazada hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika