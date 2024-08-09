Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Dicle Mahallesi Millet Bahçesi kavşağında Muhammed A. (17) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki Abdulkerim A. (16) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullandığı için para cezası uygulandığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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