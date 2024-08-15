Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Diyarbakır\'da otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı. Yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir grup ise otomobildeki kişilere saldırdı.

15.08.2024 01:46
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaya yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 EYR 936 plakalı otomobil 5 Nisan Mahallesi Öğretmen Caddesi'nde 2 yayaya çarptı.

Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralıların yakınları olduğu öğrenilen bir grup da otomobildeki kişilere saldırdı.

Saldırıda otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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