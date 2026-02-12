Diyarbakır'da Ruh Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyarbakır'da Ruh Sağlığı Eğitimi

Diyarbakır\'da Ruh Sağlığı Eğitimi
12.02.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile hekimlerine ruh sağlığına yönelik eğitim verildi, erken tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Diyarbakır'da aile hekimlerine "Tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar" temalı ruh sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Eğitimde, erken tanı, uygun sevk zinciri, doğru tedavi planlaması ve sahadaki uygulama birliğinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, ruh sağlığının birinci basamakta güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Asiltürk, koruyucu ve geliştirici sağlık anlayışı doğrultusunda birinci basamak hizmetlerini sürekli güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, ruh sağlığı alanında aile hekimlerinin bilgi ve uygulama kapasitesinin artırılmasının erken tespit, doğru yönlendirme ve etkin tedaviyi mümkün kılacağını kaydetti.

Bu tür eğitim programları yıl boyunca sürdüreceklerini aktaran Asiltürk, sahadaki hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Damla Kılıç ise birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, erken tanı ve etkin müdahalenin bireyin yaşam kalitesini artırdığını ve sağlık sisteminin yükünü azalttığını belirtti.

Kılıç, aile hekimlerinin güncel yaklaşımlar konusunda desteklenmesinin sahadaki hizmet kalitesini doğrudan yükselteceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Ruh Sağlığı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu

16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:00:32. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Ruh Sağlığı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.