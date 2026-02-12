Diyarbakır\'da Ruh Sağlığı Eğitimi

Diyarbakır'da aile hekimlerine "Tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar" temalı ruh sağlığı eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen programda, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik güncel tanı ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Eğitimde, erken tanı, uygun sevk zinciri, doğru tedavi planlaması ve sahadaki uygulama birliğinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, ruh sağlığının birinci basamakta güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Asiltürk, koruyucu ve geliştirici sağlık anlayışı doğrultusunda birinci basamak hizmetlerini sürekli güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, ruh sağlığı alanında aile hekimlerinin bilgi ve uygulama kapasitesinin artırılmasının erken tespit, doğru yönlendirme ve etkin tedaviyi mümkün kılacağını kaydetti.

Bu tür eğitim programları yıl boyunca sürdüreceklerini aktaran Asiltürk, sahadaki hizmet kalitesinin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Damla Kılıç ise birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, erken tanı ve etkin müdahalenin bireyin yaşam kalitesini artırdığını ve sağlık sisteminin yükünü azalttığını belirtti.

Kılıç, aile hekimlerinin güncel yaklaşımlar konusunda desteklenmesinin sahadaki hizmet kalitesini doğrudan yükselteceğini ifade etti.