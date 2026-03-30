Diyarbakır'da Sağanak ve Dolu Yağışı

DİYARBAKIR'da Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sağanak ve dolu kısa sürede etkili oldu.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından kentte sağanak ve dolu yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmur ve dolu yağışı, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlardan bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarını yineledi.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,