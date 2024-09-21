Diyarbakır\'da Sağanak Yağış Etkili

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DİYARBAKIR'da etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar ile meyve ve sebze pazarı suyla doldu. Bir kişinin de yağmur altında motosikletini köpükleyip yıkaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Tesisler Köprülü Kavşağı ile Diyarbakır- Elazığ caddesinde biriken su birikintilerinden dolayı araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar, alternatif yollara yönlendirilirken, uzun kuyruklar oluştu. Kayapınar ilçesindeki meyve ve sebze pazarı da suyla doldu. Aynı bölgede bir kişinin, kirlenen motosikletini yağmur atında köpükleyerek yıkadığı görüldü.

METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şanlıurfa için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır, Batman'ın merkez, Beşiri, Kozluk ve Sason, Şanlıurfa'nın Halfeti, Haliliye, Hilvan, Siverek, Karaköprü, Birecik ve Bozova ile Siirt'in merkez, Şirvan, Tillo, Baykan ve Kurtalan kuzeyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.