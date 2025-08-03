Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı

03.08.2025 22:45
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Bağlar'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı - Son Dakika
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