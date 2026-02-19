Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı
19.02.2026 23:50
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri yoldan geçen olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
