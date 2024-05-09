Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 144 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 144 sikke ele geçirildi

Diyarbakır\'da düzenlenen operasyonda 144 sikke ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Yeşildallı Mahallesi'nde Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve objelerin satılacağı bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, zanlıların aracında yapılan aramada 144 sikke, 2 mühür ve 4 obje ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

09.05.2024 16:07
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Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 144 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda, Yeşildallı Mahallesi'ne Bizans, Asur ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke ve objeler getirileceği ve bu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildi.

Jandarma ekiplerinin 8 Mayıs'ta düzenlediği operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Zanlıların aracında yapılan aramada, farklı ebatlarda 144 sikke, 2 mühür ve 4 obje ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 144 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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