Diyarbakır\'da tarihi mekanlar sisle kaplandı, uçak seferleri sis engeline takıldı

Diyarbakır'da tarihi mekanlar sisle kaplandı, uçuk seferleri sis engeline takıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Tarihi mekanlar sisle kaplanırken, uçak seferleri sis engeline takıldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürüp ilerledi. Diyarbakır Surları, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri, On Gözlü Köprü ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu.

Uçak seferleri sis engeline takıldı.