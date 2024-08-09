Diyarbakır'da Tartıştığı Eşiyle Ayrı Yaşayan Kadın, Evi Ateşe Verdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tartıştığı Eşiyle Ayrı Yaşayan Kadın, Evi Ateşe Verdi

Diyarbakır\'da Tartıştığı Eşiyle Ayrı Yaşayan Kadın, Evi Ateşe Verdi

Diyarbakır'da tartıştığı eşiyle ayrı yaşayan 4 çocuk annesi kadın, eşyalarını almak için geldiği evi ateşe verdi ve ağır yaralandı.

09.08.2024 18:07
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DİYARBAKIR'da tartıştığı eşi U.A. ile bir süredir ayrı yaşayan 4 çocuk annesi B.A. (35), eşyalarını almak için geldiği evi ateşe verdi. Alevlerin arasında kalan B.A., ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.A. ile U.A. arasında 3 aydır yaşanan tartışma sonrası, 4 çocuk annesi B.A. evi terk etti. B.A., dün gece, ismi öğrenilemeyen bir yakınıyla birlikte eve gelip eşyalarını almak istedi. İçeri girdikten sonra evi ateş veren B.A. da alevlerin arasında kalıp yandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Vücudunda yanıklar oluşan B.A., ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan B.A.'nın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Öte yandan, yangın sonrası olay yerinde B.A.'ya ait eşarp bulundu. Yangının ardından kullanılamaz hale gelen evde, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber ve Kamera: Burak EMEK, Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Çocuk, Olaylar, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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