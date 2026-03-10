Diyarbakır'da Toplu Ulaşıma Zam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Toplu Ulaşıma Zam

10.03.2026 19:30  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, ulaşım sektörü maliyetlerindeki artış nedeniyle toplu ulaşım ücretlerini artırarak yeni tarifeleri oy birliğiyle kabul etti. Tam bilet 28 TL, indirimli bilet 21 TL, öğrenci bileti ise 14 TL oldu.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi, ulaşım sektöründe artan girdi maliyetlerini dikkate alarak toplu ulaşım ücretlerini artırdı. Yeni tarifeye göre; tam bilet 20 TL'den 28 TL'ye, indirimli bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti 10 TL'den 14 TL'ye yükseldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 9 Mart 2026 tarihli birleşiminde toplu ulaşım ücretlerinin güncellenmesine ilişkin kararı oy birliğiyle kabul etti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ve Ulaşım Komisyonu raporu doğrultusunda gündeme alınan karar, meclis üyelerinin değerlendirmesinin ardından kabul edildi.

Kararda, akaryakıt fiyatları başta olmak üzere araç amortisman giderleri, yedek parça ve bakım maliyetlerindeki artışın mevcut tarifeleri yetersiz hale getirdiği, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yeni bir ücret tarifesinin belirlenmesinin gerekli olduğu belirtildi.

Diyarbakır şehir içi ulaşım tarifesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yeni tarifeye göre şehir içi toplu ulaşım ücretleri, hem belediye otobüsleri hem de özel halk otobüsleri için güncellendi. Meclisin aldığı karar, Diyarbakır Valiliği'nce onandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre; tam bilet 20 TL'den 28 TL'ye, indirimli bilet 15 TL'den 21 TL'ye, öğrenci bileti 10 TL'den 14 TL'ye, öğrenci abonman (90 biniş) 500 TL'den 600 TL'ye, iki binişlik kullan-at bilet 65 TL'den 90 TL'ye, şoför kartı: 25 TL'den 35 TL'ye çıkarıldı.

Diyarbakır yine en düşük ücretli kentlerden biri

Büyükşehir Belediyesi, yapılan düzenlemenin zorunlu maliyet artışları nedeniyle gerçekleştirildiğini, ancak tarifelerin belirlenmesinde yurttaşların ulaşım hakkının korunmasının esas alındığını belirtti. Yeni tarifeye rağmen Diyarbakır'ın Türkiye'deki 30 büyükşehir arasında en düşük ücretli toplu ulaşım yapılan kentlerden biri olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, Belediye, Ulaşım, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Toplu Ulaşıma Zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:37:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Toplu Ulaşıma Zam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.