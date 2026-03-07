Diyarbakır'da Trafik İhlaline Cezalar

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre kameralar aracılığıyla yapılan çalışmalarda trafik ihlali yapan çok sayıda sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)'ne entegre kameralar aracılığıyla çok sayıda sürücünün trafik ihlali yaptığını tespit etti.

Ekipler kameraya yansıyan, sosyal medya ve basında "kaynak" yapan sürücüler olarak da şikayet edilen kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, ters yönde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, makas atan, tehlikeli şerit değiştiren, yolcu indirme, bindirme kurallarına riayet etmeyen ve yaya yolunda motosiklet kullandığı tespit edilen sürücülere trafik cezası uyguladı.