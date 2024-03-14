Diyarbakır\'da traktör ile otomobil çarpışması: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 21 ADL 662 plakalı traktör, ilçeye bağlı kırsal Çukurbaşı Mahallesi mevkisinde 02 AAD 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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