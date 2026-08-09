Diyarbakır'da Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı
Kayapınar'da yapılan operasyonda 11,86 gram esrar ve 560 sentetik ecza ile zanlı tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, polis ekiplerince 7 Ağustos'ta Kayapınar'da yapılan uygulamada şüpheli A.C.Ç'nin üstü arandı.
Aramada 11,86 gram esrar ve 560 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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