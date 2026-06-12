Diyarbakır'da Yangın Paniği

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 5 katlı binanın girişindeki odunların alev almasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde 5 katlı bir binanın girişinde meydana geldi. Bina girişinde istiflenen odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir de, binada panik yaşayanları sakinleştirdi.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,