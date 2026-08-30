Diyarbakır'da Yaya, Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Kayapınar ilçesinde bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ölümüne neden oldu.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Mahabad Bulvarı'nın Diclekent Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DHF 684 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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