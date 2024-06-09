Diyarbakır'da Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için anma töreni düzenlendi

Diyarbakır\'da Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için anma töreni düzenlendi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

09.06.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Şehitler Kervanı Platformunca, PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programda konuşan din adamı Recai Güler, İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın bir ideali olduğunu belirtti.

Güler, "Şehitlik'te, Bağlar'da ve Diyarbakır'ın diğer sokak ve köşelerinde dinimizi insanlara anlatmak için ömrünü adamıştı ve bu uğurda hiçbir şeyden çekinmiyordu. 'Tehditler var, evimde oturayım' demedi, ne gerekiyorsa onu yaptı." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Güler, Filistinlilerin gösterdiği mücadelenin önemine işaret etti.

Programa, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyeleri Şeyhmus Tanrıkulu ve Osman Aktaş ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Aytaç Baran Diyarbakır'da evinden çıkarken 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Diyadin G. ile Sezgin Demirok hakkında, "Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Demirok, 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G. ise tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Aytaç Baran, Diyarbakır, PKK, İnsan Hakları, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
08:43 Erzincan’daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında hayatını kaybeden son 5 işçinin cenazelerine ulaşıldı
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 10:01:34. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement