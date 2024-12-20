Diyarbakır'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Diyarbakır\'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Diyarbakır'da 2 gün süren yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Uçak seferleri iptal edilirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü bölge geneli için hava tahminini açıkladı.

20.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:25
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DİYARBAKIR'da 2 gündür etkili olan sis devam ederken, uçak seferleri bugün de iptal edildi.

Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 3'üncü gününe girdi. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler hızlarını düşürerek ilerledi. Uçak seferleri sisin etkili olduğu önceki gün gecikmeli yapıldı. Seferler yoğun sis nedeniyle dün olduğu gibi bugün de iptal edildi. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göreİ bölge genelinde havanın gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu olacağı, akşam saatlerinde çok bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yağışların akşam saatlerinde Mardin ve Şırnak genelinde olmasının beklendiği ayrıca Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yer yer hafif kar yağışı olacağı kaydedildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Yoğun Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi - Son Dakika

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