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Diyarbakır Havalimanı Pist Uçuşlara Kapatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Havalimanı Pist Uçuşlara Kapatıldı

Diyarbakır Havalimanı, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jetin pistten çıkması sonucu uçuşlara kapatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, jetin iniş takımlarında hasar meydana geldi. Pistin yeniden uçuşlara açılması için çalışmalar devam ediyor.

Diyarbakır Havalimanı Pist Uçuşlara Kapatıldı
30.12.2023 - 13:29,
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PİST UÇUŞLARA KAPATILDI

Diyarbakır Havalimanı, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jetin iniş sırasında pistten çıktığı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Kente gelen uçaklar ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, jetin iniş takımlarının hasar gördüğü belirtildi. Jetin kaldırılmasının ardından pistin yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN- Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA
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