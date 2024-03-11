Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır\'ın Çermik ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinin Kale Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

11.03.2024 23:05  Güncelleme: 23:06
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçenin Kale Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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