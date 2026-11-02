Diyarbakır Kayapınar\'da drift atan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı

SÜRÜCÜYE 140 BİN TL CEZA, EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde aracıyla drift atan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, tespit edilen araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince 140 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı.

Haber: Hüseyin İÇLİ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,