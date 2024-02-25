Diyarbakır Lice'de Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Diyarbakır Lice\'de Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Hoydanagervan Tepe bölgesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve suç önleme amacıyla 26 Şubat 2024-11 Mart 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Vatandaşların bu alana izinsiz girmesi yasaklandı ve yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

25.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:34
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir alan 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Lice ilçesinin Yolçatı ve Dibek mahalleleri sınırlarında bulunan Hoydanagervan Tepe bölgesinin 26 Şubat 2024-11 Mart 2024 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğu ifade edilen açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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