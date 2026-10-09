Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kendilerini "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu, istihbarat ve devlet görevlisi" olarak tanıtan zanlıların, "Yakınınızı cezaevinden çıkarırız", "Kamuda işe yerleştiririz" vaatleriyle vatandaşlardan para temin ettikleri ve bu yıl 7 ayrı olayda 7 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

Bu kapsamda Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisi kimlik kartı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Firari 1 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.