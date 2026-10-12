Diyarbakır Silvan\'da eve silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki kadın toprağa verildi

Diyarbakır Silvan'da eve silahlı saldırıda ölen 24 yaşındaki kadın toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün akşam kırsal Eskiköy Mahallesi'nde bir eve silahlı saldırı düzenlendi ve 24 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi bugün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, bir eve yönelik silahlı saldırıda Canan Bebek (24) hayatını kaybetti. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Bebek ailesine ait eve silahlarla ateş açtı. Saldırıda Canan Bebek vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Canan Bebek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından, bugün, sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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