Diyarbakır Silvan'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Silvan'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Silvan\'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde okul çıkışında öğrenciler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 öğrenci yaralandı. Olayın ardından 3 öğrenci gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

04.06.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğrenciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Yüksek Mahallesi'nde dün okul çıkışı öğrenciler arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Öğrenci yakınlarının da karıştığı kavgada, 4 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Silvan, Olay, Gözaltı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Silvan'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:43:08. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement