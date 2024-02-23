Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır Silvan\'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan Duru-1 petrol kuyusunda çalışma sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı. Patlama sonrası olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi. Ayrıca, patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan bir araç, kaza yaparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

23.02.2024 14:49  Güncelleme: 15:24
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Silvan'ın Duru Mahallesi'ndeki "Duru-1" petrol kuyusunda çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, işçilerden İhsan Tunar (34) hayatını kaybetti, Veysel Sert (44) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, ambulansla kaldırıldığı Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Öte yandan patlamayı öğrenerek olay yerine gitmeye çalışan, hayatını kaybeden işçi İhsan Tunar'ın yakınlarının bulunduğu Ş.T'nin kullandığı 38 AFU 743 plakalı otomobil, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 64. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Yaralılar Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Silvan'da petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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