Diyarbakır Sur'da çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi Nebi Camisi mevkisinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabanca ile ateş edilmesi üzerine taraflardan biri ile o esnada caddeden geçen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.