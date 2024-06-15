Diyarbakır Sur'da Kurban Bayramı alışverişi yoğunlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Sur'da Kurban Bayramı alışverişi yoğunlaştı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda alışveriş hareketliliği yaşandı. Tarihi Sur ilçesinde kurulan tezgahlarda giyim, bayramlık şeker, lokum, çikolata ve kahve çeşitleri yer aldı. Vatandaşlar, giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak için tarihi ilçenin cadde ve sokaklarında yoğunluk oluşturdu. Esnaf da bayram canlılığından memnun olduklarını belirterek, müşterilere en iyi hizmeti sunma gayretinde olduklarını ifade etti.

15.06.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çarşı ve pazarlarda Kurban Bayramı için alışveriş hareketliliği yaşandı.

Tarihi Sur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan tezgahlarda giyim, bayramlık şeker, lokum, çikolata ve kahve çeşitleri yer aldı.

Kurban Bayramı'nda giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş yapan vatandaşlar, tarihi ilçenin cadde ve sokaklarında yoğunluk oluşturdu.

İlçede esnaf Sedat Derin, Kurban Bayramı canlılığından memnun olduklarını belirterek, vatandaşların genellikle misafirlere ikram etmek için bayram ve badem şekeriyle çikolata aldığını söyledi.

Arife günü yoğunluğun devam ettiğini ifade eden Derin, "Bayram alışverişi devam ediyor. Allah'a şükür, memnunuz. Müşterilere en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz." dedi.

Esnaf Arif Gezek ise, Sur ilçesinde özellikle bayramlarda daha çok yoğunluk yaşandığını dile getirerek, satışlardan memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Alışveriş, Sur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Sur'da Kurban Bayramı alışverişi yoğunlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:47 İsviçre, Macaristan’ı 3-1 mağlup etti İsviçre, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti
17:28 Beşiktaş KAP’a bildirdi İşte Gabriel Paulista’nın maliyeti Beşiktaş KAP'a bildirdi! İşte Gabriel Paulista'nın maliyeti
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 18:12:51. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Sur'da Kurban Bayramı alışverişi yoğunlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement