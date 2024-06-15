Diyarbakır Sur'da Kurban Bayramı alışverişi yoğunlaştı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çarşı ve pazarlarda Kurban Bayramı için alışveriş hareketliliği yaşandı.

Tarihi Sur ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurulan tezgahlarda giyim, bayramlık şeker, lokum, çikolata ve kahve çeşitleri yer aldı.

Kurban Bayramı'nda giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alışveriş yapan vatandaşlar, tarihi ilçenin cadde ve sokaklarında yoğunluk oluşturdu.

İlçede esnaf Sedat Derin, Kurban Bayramı canlılığından memnun olduklarını belirterek, vatandaşların genellikle misafirlere ikram etmek için bayram ve badem şekeriyle çikolata aldığını söyledi.

Arife günü yoğunluğun devam ettiğini ifade eden Derin, "Bayram alışverişi devam ediyor. Allah'a şükür, memnunuz. Müşterilere en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz." dedi.

Esnaf Arif Gezek ise, Sur ilçesinde özellikle bayramlarda daha çok yoğunluk yaşandığını dile getirerek, satışlardan memnun olduğunu kaydetti.