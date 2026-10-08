Diyarbakır Sur'da yayaya çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı, yaya hastanede öldü

Diyarbakır Sur'da yayaya çarpan otomobil sürücüsü tutuklandı, yaya hastanede öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır Sur'da Silvan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamayan yaya öldü, gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İ.H.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilmeyen otomobil dün Silvan Bulvarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü İ.H.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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