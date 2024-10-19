DJI, ABD'nin Kara Listesine İtiraz Etti

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SHENZHEN, 19 Ekim (Xinhua) -- Çinli drone üreticisi DJI, Cumartesi günü ABD Savunma Bakanlığı'na karşı dava açarak Çinli askeri şirket olduğu gerekçesiyle dahil edildiği kara listeden çıkarılmayı talep etti.

Şirket Xinhua'ya yaptığı açıklamada, listeye dahil edilmelerinin hata olduğunu ve ABD Savunma Bakanlığı ile 16 aydan fazla süredir yapılan temasların ardından ABD federal mahkemesinde çözüm aramaya karar verdiğini belirtti.

Sivil drone ürünlerinin kullanılmasını teşvik eden şirket, ürünlerinin askeri amaçlarla kullanılmasına karşı olduğunu vurguladı.

Şirket, "ABD Savunma Bakanlığı, DJI'ın askeri dronelar değil, tüketiciler için ve ticari amaçlı dronelar ürettiğinin farkında" dedi.