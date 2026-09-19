DMM, Harp Okulu marşının yarışmayla belirlendiğini, TSK'da yasak olmadığını açıkladı - Son Dakika
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DMM, Harp Okulu marşının yarışmayla belirlendiğini, TSK'da yasak olmadığını açıkladı

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DMM, Harp Okulu marşının yarışmayla belirlendiğini, TSK\'da yasak olmadığını açıkladı
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DMM, Harp Okulu mezuniyet töreni marşları ve TSK'da marş yasağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. DMM, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel marşın resmi yarışmayla belirlendiğini, törende çalınmasının doğal olduğunu ve TSK'da marş yasağının söz konusu olmadığını bildirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı yönündeki paylaşımların asılsız olduğu bildirildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı' yönündeki paylaşımlar asılsızdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: DHA
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