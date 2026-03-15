DMO'dan Suudi Üsse Saldırı

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat 4 operasyonunun 51. dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.

Duyuruda, el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik "katı ve sıvı yakıt taşıyan füzelerle saldırı gerçekleştirildiği ve burada ABD'ye ait F-35 ile F-16 uçaklarına mühimmat yüklemesi yapıldığı" bilgisi verildi.

DMO, Prens Sultan Hava Üssü'nde savaş uçaklarının yanı sıra ABD'ye ait AWACS havadan komuta ve kontrol uçakları ile tanker uçaklarının yer aldığını belirtti.

DMO ayrıca bu saldırıyı, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında eşi ile birlikte hayatını kaybeden Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ebu Kasım Babaiyan'a ithaf etti.