DMO'dan Suudi Üsse Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DMO'dan Suudi Üsse Saldırı

15.03.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrim Muhafızları Ordusu, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Üssü'ne füze saldırısı düzenledi.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat 4 operasyonunun 51. dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.

Duyuruda, el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü'ne yönelik "katı ve sıvı yakıt taşıyan füzelerle saldırı gerçekleştirildiği ve burada ABD'ye ait F-35 ile F-16 uçaklarına mühimmat yüklemesi yapıldığı" bilgisi verildi.

DMO, Prens Sultan Hava Üssü'nde savaş uçaklarının yanı sıra ABD'ye ait AWACS havadan komuta ve kontrol uçakları ile tanker uçaklarının yer aldığını belirtti.

DMO ayrıca bu saldırıyı, İsrail'in Tahran'a yönelik saldırısında eşi ile birlikte hayatını kaybeden Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ebu Kasım Babaiyan'a ithaf etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DMO'dan Suudi Üsse Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 01:26:18. #.0.4#
SON DAKİKA: DMO'dan Suudi Üsse Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.